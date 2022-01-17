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Иммунолог назвал последствия крещенских купаний для вакцинированных и переболевших COVID-19

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог назвал последствия крещенских купаний для вакцинированных и переболевших COVID-19
Фото: Гавриил Григоров / Вечерняя Москва

Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, и те, кто вакцинировался от COVID-19, могут практиковать крещенские купания только в том случае, если их организм подготовлен к таким экспериментам. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач — аллерголог-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, если после укола прошло более трех дней, не наблюдаются серьезные побочные эффекты, то окунаться в прорубь можно в том случае, если человек предварительно закалял свой организм и готовился к крещенским купаниям.

— Это же касается тех, кто переболел. Неподготовленные люди рискуют потерять здоровье, если рискнут без подготовки нырять, заметил Жемчугов.

Эксперт уточнил, что перед тем как прыгать в прорубь, нужно на протяжении полугода принимать контрастный душ, чередуя горячую воду с холодной.

— Например, сначала можно температуру воды довести до максимально горячей, а потом поменять на очень холодную, и так чередовать несколько раз. Такие люди могут спокойно нырять — от этого им будет только польза.

Тем же, кто никогда не практиковал моржевание, лучше не рисковать своим здоровьем, заключил Жемчугов.

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