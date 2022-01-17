Завершены основные фасадные работы при строительстве Центра самбо и бокса в «Лужниках»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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В столице завершены основные фасадные работы при строительстве Международного центра самбо и бокса в спорткомплексе «Лужники». Об этом в понедельник, 17 января, сообщил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— На строящемся Центре самбо и центре бокса выполнен основной объем по монтажу фасадных кассет из люсида. Здание приобретает завершенный облик. Идут работы по монтажу чаш бассейнов из нержавеющей стали. Также началась установка акустических потолочных панелей с уникальной подсистемой из нержавеющей стали в бассейне зоны самбо, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Общая площадь фасадов составит 23 тысячи квадратных метров. Здание спроектировано с витражным остеклением и стеклянным потолком. Такое остекление позволит наблюдать за тренировками спортсменов находясь снаружи здания.

Акцент в новом центре будет сделан не только на комфортных и современных условиях для соревнований и тренировок, но и на образовательные программы. Центр планируют закончить до конца текущего года.

В ноябре заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство здания для Международного центра самбо и Центра бокса в «Лужниках» завершено почти на 70 процентов. Он также отметил, что работа по формированию в «Лужниках» современного спорткластера продолжается. Кроме зданий центров, ведется строительство теннисного центра и ледового дворца «Кристалл». Кроме того, продолжается реконструкция спортивного зала «Дружба».