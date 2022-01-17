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«Подтянутый, эротичный и яркий»: Волочкова в очередной раз похвасталась шпагатом

Виктория Сикерина

Общество
«Подтянутый, эротичный и яркий»: Волочкова в очередной раз похвасталась шпагатом
Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова в настоящий момент находится на Мальдивах вместе со своим новым возлюбленным Сергеем. Артистка не перестает радовать поклонников яркими фотографиями на фоне песчаных пляжей и пальм. Так, на днях Волочкова в очередной раз похвасталась своим фирменным шпагатом.

На опубликованном фото балерина предстала в розовом купальнике и солнечных очках. Девушка закинула ноги на края бассейна и показала шикарную растяжку на весу.

— Никто не может не согласиться, что мой шпагат красивый, стройный, грациозный, подтянутый, эротичный и яркий... И уместен во всех ситуациях, — иронично подписала она пост.

Также Волочкова запустила конкурс растяжек между подписчиками в личном блоге.

— Смотрите, чтобы ваши шпагаты были стройные: вытянутые носочки, вытянутые колени, стройная талия. Присылайте свои варианты, и будем сегодня объявлять день шпагата, — посоветовала артистка на странице в Instagram.

Накануне Анастасия Волочкова поделилась подробностями о совместном отдыхе со своим избранником Сергеем. В социальной сети балерина опубликовала видео: пока Сергей еще лежит в кровати, она уже встречает рассвет, стоя на пляже. По словам актрисы, они с возлюбленным практически не тратят время на сон.

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