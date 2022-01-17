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Терапевт Асанов составил антиковидное меню

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Терапевт Асанов составил антиковидное меню
Поедания чеснока не принесет особой пользы / Фото: pixabay.com

Терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов составил «антиковидное меню», которое способствует укреплению иммунной системы.

По словам специалиста, в рационе должны непременно должны быть рыба, говядина, печень, яйца. Особенно эти продукты показаны людям с ослабленным иммунитетом. Они уменьшают воспалительную реакцию в легких. Также не стоит забывать о грецких орехах и миндале. Они содержат необходимые для здоровья жирные кислоты.

Кисломолочные продукты с пробиотиками, по словам врача, активируют защитные функции организма и являющиеся отличным источником полезных веществ. Стоит включить в рацион имбирь, чеснок, ягоды и специи. Они усиливают иммунную систему при сопротивляемости вирусной инфекции

Также врач посоветовал пить больше воды и проводить много времени на свежем воздухе, передает ОСН.

Ранее специалисты Канадского фонда сердца и инсульта выделили пять комбинаций закусок, которые помогут защитить от сердечных заболеваний и инсульта. Они сообщили, что в рацион нужно включить сыр с низким содержанием жира, натрия и крекеры из цельного зерна.

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