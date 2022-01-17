Названы комбинации закусок, предотвращающие сердечные заболевания и инсульт

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Специалисты Канадского фонда сердца и инсульта выделили пять комбинаций закусок, которые помогут защитить от сердечных заболеваний и инсульта. Они сообщили, что в рацион нужно включить сыр с низким содержанием жира, натрия и крекеры из цельного зерна.

Также рекомендуется сельдерей и арахисовое масло в качестве здоровой закуски. Другие комбинации включают лаваш с хумусом, овощи и соус с низким содержанием жира и орехи со свежими фруктами.

— Сочетание продуктов таким образом повысит энергию и позволит дольше чувствовать себя удовлетворенным, — отметили эксперты.

Эти закуски содержат питательные вещества, которые защищают от болезней, повышают уровень энергии и поддерживают метаболизм. Таким образом, у человека меньше шансов перекусить нездоровыми лакомствами, и он более склонен поддерживать здоровый вес.

Также специалисты добавили, что для предотвращения риска инсульта и сердечных заболеваний необходимо вести активный образ жизни, быть некурящим и контролировать уровень холестерина и сахара в крови, сообщается на портале Express.

Диетолог Круглова назвала самую вредную закуску к алкоголю. Наталья Круглова сообщила, что содержащие насыщенный жир продукты вреднее всего при закусывании алкоголя. Речь идет о колбасах и мясных нарезках.