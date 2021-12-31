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Диетолог Круглова назвала самую вредную закуску под алкоголь

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Круглова назвала самую вредную закуску под алкоголь
Фото: Pixabay

Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что содержащие насыщенный жир продукты вреднее всего при закусывании. Речь идет о колбасах и мясных нарезках.

— Это может нарушать усвоение жиров. А поскольку алкоголь стимулирует пищеварение и работу желудка, эти продукты быстро перейдут в 12-перстную кишку, жиры не будут успевать перевариваться и это не очень хорошее сочетание, — пояснила специалист.

Она отметила, что растительную пищу, фрукты, овощи и рыбу можно сочетать со спиртным. При этом важно помнить, что алкоголь усиливает аппетит, поэтому следует ограничить количество еды, передает издание «Лента.ру».

Диетолог назвала способы снизить калорийность блюд с майонезом. Анна Мелехина рассказала, как снизить калорийность одного из самых распространенных в России соусов — майонеза. По ее словам, яйца, масло, горчица, уксус и соль с сахаром, которые входят в состав продукта, достаточно безобидны, если не выливать на тарелку литры соуса.

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