Диетолог Круглова назвала самую вредную закуску под алкоголь

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Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что содержащие насыщенный жир продукты вреднее всего при закусывании. Речь идет о колбасах и мясных нарезках.

— Это может нарушать усвоение жиров. А поскольку алкоголь стимулирует пищеварение и работу желудка, эти продукты быстро перейдут в 12-перстную кишку, жиры не будут успевать перевариваться и это не очень хорошее сочетание, — пояснила специалист.

Она отметила, что растительную пищу, фрукты, овощи и рыбу можно сочетать со спиртным. При этом важно помнить, что алкоголь усиливает аппетит, поэтому следует ограничить количество еды, передает издание «Лента.ру».

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