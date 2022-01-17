Астрологи назвали знаки зодиака, которым грозят беды в 2022 году

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Наступивший 2022 год, год Черного Водяного Тигра, принесет в жизни людей множество перемен. Но далеко не все они будут хорошими. Кому-то стоит быть особенно осторожным в этом году. Астрологи навали знаки зодиака, представителям которых грозят неудачи с приходом 2022 года.

Домоседы Тельцы не любят покидать свою зону комфорта. Это и может сыграть с ними злую шутку. Их консервативность и нелюбовь к переменам грозят ощутимым ущербом карьере и личной жизни. В 2022 году Тельцы рискуют потерять не только работу, доходы, но и отношения. Спасением будет позитивный настрой. Также астрологи советуют оставаться уверенными в своих силах.

Близнецы очень спонтанные. В их духе совершить дорогостоящую покупку, не задумываясь о своих финансах. Этот год будет особенно труден для них, если Близнецы не повысят свой уровень финансовой грамотности. Развиваться и самосовершенствоваться в этой сфере — путь к избеганию трудностей 2022 года.

Для Козерогов готовят ловушку документы. В этом году им стоит как можно осторожнее относиться к своим тратам и заработкам. Чтобы избежать разорения, представителям этого стоит тщательно обдумывать каждую покупку, не доверять финансы третьим лицам и обязательно избегать азартных игр.

Инициативность и характер стоит проявить Рыбам, которые привыкли плыть по течению. Набраться смелости перед лицом трудностей будет очень к месту, чтобы избежать неприятностей этого года. Кроме того, астрологи советуют Рыбам постараться отринуть присущую им доверчивость. Если не впускать в свою жизнь малознакомых людей, они смогут избежать мошенников, передает Пятый канал.

Астрологи убеждены, что проблемы в отношениях и частые ссоры можно объяснить несовместимыми знаками зодиакального круга. Так, специалисты рассказали, представителям каких знаков не суждено быть вместе.