Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин призвал исключить переселение граждан в некачественное жилье

Иван Юминов

Экономика
Путин призвал исключить переселение граждан в некачественное жилье
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил не допустить переселения граждан из аварийного жилья в некачественное. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 17 января.

— Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» принять меры по недопущению переселения граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, не соответствующие современным требованиям, предъявляемым к качеству жилых помещений, — говорится в сообщении.

Соответствующий доклад должен быть представлен лидеру до 1 апреля, отмечается на сайте Кремля.

24 декабря 2021 года Путин на большой пресс-конференции заявил, что граждан следует срочно забирать из ветхих домов. Он подчеркнул, что следует разобраться с теми людьми, которые живут, выплачивая ипотеку. Если такая проблема существует, то власти найдут ответ, заверил лидер.

Аварийное жилье было построено при «царе Горохе», и оно разваливается, людей необходимо срочно оттуда забирать, подчеркнул он. Программа финансирования переселения россиян из подобного жилья готовится, заключил Путин.

Читайте также:
Жилье ОНФ Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Все мнения
О проекте