Россиянам объяснили, почему зарплата в январе может быть снижена

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Январская зарплата россиян может снизиться из-за спада деловой активности в новогодние праздники и сезонных факторов. Об этом «Вечерней Москве» заявил старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Василий Аникин.

— Если коммерческая организация не имеет проектов в январе и закрыла год с хорошими показателями, сотрудникам могут выплатить часть январской зарплаты в декабре уходящего года. Поэтому чисто технически январь может просесть по заработку, — отметил эксперт.

В основном данная ситуация возникает у работников тех отраслей, которые подвержены сезонным колебаниям. Бюджетникам (за некоторым исключением) подобный сценарий не грозит: у них все будет ровно, добавил Аникин.

— Дело в том, что в бюджетных организациях порой часть зарплаты формируется за счет коммерческих проектов. И если в январе их нет, у работников таких учреждений заработок за январь тоже может уменьшиться. Так что им придется ждать других месяцев, — заключил спикер.

Россияне вот уже больше 10 лет имеют в своем календаре длинные выходные, приходящиеся на начало января. И если в конце уходящего года все торопятся выполнить производственные планы, то первый месяц нового года характеризуется «раскачкой» на местах. Причем некоторым сотрудникам и руководителям компаний порой хочется продлить каникулы на недельку–другую, поэтому деловая активность начинается только после праздников.