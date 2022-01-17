Количество купелей в Петербурге сократится в 2022 году

Фото: АГН Москва

Купелей на Крещение в Санкт-Петербурге будет в несколько раз меньше, чем в прошлые годы. Об этом сообщил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) иерей Богдан Полевой.

Иерей Богдан Полевой отметил, что в этом году церковь призывает жителей города по возможности воздержаться от массовых купаний из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Именно из-за непростой обстановки с заболеваемостью коронавирусом в Санкт-Петербурге будет меньше купелей, чем раньше. Священнослужитель подчеркнул, что нужно избегать скопления большого количества людей, особенно в пиковые часы.

Представитель церкви также добавил, что окунание в прорубь — благочестивая народная традиция, а не церковный обряд. Верующие могут в этот день посетить богослужения в храмах, набрать святой воды вместо окунания в прорубь, передает издание «Невские новости».

До этого метеоролог Куткевич сообщил, что температура воды в Неве будет «комфортной» для крещенских купаний.