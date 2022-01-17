Метеоролог сообщил, что температура воды в Неве будет «комфортной» для крещенских купаний

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Какой будет температура воды в Неве на Крещение, рассказал заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

— Температура воды в Неве — близка к нулю, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Он добавил, что температурные показатели воды могут достичь отметки в два градуса выше нуля по Цельсию. Зачастую температура воды в проруби в январе близка к подобным значениям, но нередко погода на Крещение выпадает довольно морозная. В январе 2022 года морозов на Крещение не ожидается.

Так как морозный воздух в ночь на 19 января и непосредственно на Крещение, если верить прогнозам, минует Северную столицу, то купание в ледяной воде можно будет даже назвать «комфортным», отметил метеоролог.

17 января температура воздуха в Санкт-Петербурге прогрелась до плюс одного градуса. Погода в городе будет формироваться под влиянием северной периферии циклонического вихря. Метеорологи из Германии назвали его «Ханнелоре». Ожидается усиление порывов ветра, передает Nation News.

До этого синоптик Александр Синенков рассказал, стоит ли ждать морозов на Крещение в Москве.