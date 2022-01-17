Бесплатные IT-курсы запустят для студентов московских вузов

Фото: pixabay.com/Lukas

Три бесплатных онлайн-курса для студентов магистратуры и старших курсов бакалавриата запустит соцсеть «ВКонтакте». Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба VK.

Там уточнили, что обучающиеся в вузах столицы смогут освоить системную аналитику, ручное и автоматизированное тестирование. Курсы разрабатывали и будут вести эксперты из соцсети «ВКонтакте». Срок обучения — один семестр.

Курсы по ручному и автоматизированному тестированию научат желающих тестировать мобильные и десктоп-приложения. В рамках курса по системной аналитике студенты освоят инструменты анализа сложных технологических продуктов. Квест для инженера доступности сервисов пройдет в очном формате в МГТУ имени Н. Э. Баумана и расскажет об эксплуатации крупных проектов изнутри.

17 января стало известно, что столичная Госинспекция по недвижимости в 2022 году проведет более 80 бесплатных вебинаров. Они должны помочь уменьшить количество правонарушений в этой сфере.

Среди разбираемых тем будет использование земельных участков и нежилых помещений, налоговые льготы для владельцев объектов недвижимости, оформление земельно-имущественных отношений, последствия нарушений в сфере землепользования.