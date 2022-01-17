Профессор объяснил, как обезопасить себя от ковида при контакте с поверхностями

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» провел исследование и определил, на каких поверхностях жизнеспособность «омикрона» ниже. Эксперимент проводили на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха и температуры.

Алексей Старченко, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук, профессор в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как обезопасить себя от очередной волны коронавируса и какие меры по дезинфекции являются самыми эффективными в борьбе с ковидом.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как обезопасить себя от коронавируса при контакте с любыми поверхностями

— Воздушно-капельный путь передачи этой инфекции является приоритетным. Но контактный путь никто не отменял. Требование по обработке всех поверхностей в магазинах, больницах и на транспорте не отменено. Если «омикрон» обладает повышенной заразительной способностью, то передача через поверхности будет тоже выше. На меди не так долго живет вирус, на серебре. Нужно помнить, что пластик может держать на себе вирус 24 часа, а картон – до 72 часов, особенно если он влажный, — сказал эксперт.

Он отметил, что ключи, телефон и дверные ручки должны регулярно обрабатываться, при этом впадать в истерику на этой почве не стоит, так как 90 процентов заражений происходят воздушно-капельным путем.

Одна из эффективных мер — установка ультрафиолетового обеззараживателя у входной двери.

— Все те бактерии и воздух, которые идут извне, будут обеззараживаться. Эти излучатели прокачивают воздух сквозь лампы, но не вредят нашим глазам и коже, — объяснил врач.

Вирусолог Альтштейн рассказал, чем «омикрон» отличается от других штаммов коронавируса.