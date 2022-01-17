Прощание с Михаилом Зеленским состоится 19 января в Москве

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Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским планируется провести 19 января в московском похоронном доме «Троекурово». Об этом в понедельник, 17 января, сообщил ТАСС, ссылаясь на свой источник.

— Прощание с Михаилом состоится 19 января в 11:00 в прощальном зале похоронного дома «Троекурово» по адресу улица Рябиновая, владение 2, — говорится в сообщении.

Дату и место церемонии прощания подтвердили в пресс-службе телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

12 января стало известно о смерти бывшего ведущего программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Михаила Зеленского. Ему было 46 лет. Журналист скончался от инфаркта во время отдыха в Доминикане.

По словам заместителя директора холдинга ВГТРК Андрея Кондрашова, тело ведущего могут доставить из Доминиканы в Москву во вторник, 18 января.

Зеленский с 1997 по 1999 год работал на «Радио России Ностальжи» и телеканале «ТВ Центр» ведущим информационных программ. В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году работал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим канала «Россия 24».

С 2011 по 2013 год Зеленский вел шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».