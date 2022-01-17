Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МЧС рассказало о мерах безопасности в ходе крещенских купаний в России

Иван Юминов

Общество
МЧС рассказало о мерах безопасности в ходе крещенских купаний в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 13 тысяч спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний в России. Об этом сообщил глава отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС Андрей Печенин в понедельник, 17 января.

— К погружению в ледяную воду нужно готовиться заранее. Противопоказанием является ряд заболевания, например, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, — рассказал чиновник.

Дежурить у купелей также будут 2450 единиц техники, в том числе примерно 200 плавсредств и судов на воздушной подушке. Места купаний планируется оборудовать безопасными сходами к воде, палатками для переодевания и обогрева, а также установить освещение на месте.

Обязательным условием в санкционированных местах совершения обряда является дежурство спасателей, полиции и медиков. По предварительным оценкам, оборудованные купели посетят свыше 1,3 миллиона верующих, отмечается на сайте МЧС.

17 января врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков заявил, что купаться в проруби можно даже несмотря на распространение «омикрона». Он отметил, что навряд ли во время Крещения на улицах будет больше людей, чем в новогодние праздники.

При правильной подготовке крещенские купания могут принести пользу иммунитету, уточнил он. По словам Тимакова, риск заразиться «омикроном» в помещении гораздо выше, чем в открытом пространстве.

Читайте также:
МЧС Спасатели Крещение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Все мнения
О проекте