МЧС рассказало о мерах безопасности в ходе крещенских купаний в России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 13 тысяч спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний в России. Об этом сообщил глава отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС Андрей Печенин в понедельник, 17 января.

— К погружению в ледяную воду нужно готовиться заранее. Противопоказанием является ряд заболевания, например, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, — рассказал чиновник.

Дежурить у купелей также будут 2450 единиц техники, в том числе примерно 200 плавсредств и судов на воздушной подушке. Места купаний планируется оборудовать безопасными сходами к воде, палатками для переодевания и обогрева, а также установить освещение на месте.

Обязательным условием в санкционированных местах совершения обряда является дежурство спасателей, полиции и медиков. По предварительным оценкам, оборудованные купели посетят свыше 1,3 миллиона верующих, отмечается на сайте МЧС.

17 января врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков заявил, что купаться в проруби можно даже несмотря на распространение «омикрона». Он отметил, что навряд ли во время Крещения на улицах будет больше людей, чем в новогодние праздники.

При правильной подготовке крещенские купания могут принести пользу иммунитету, уточнил он. По словам Тимакова, риск заразиться «омикроном» в помещении гораздо выше, чем в открытом пространстве.