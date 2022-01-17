Росстат представит в апреле первые итоги переписи населения

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Первые данные переписи населения будут представлены в апреле. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков в понедельник, 17 января.

— Такие сроки обозначены в постановлении правительства. В цифровой переписи впервые использовалось много каналов сбора информации: часть данных собиралась через портал госуслуг, часть — через переписчиков, через стационарные переписные участки, административные данные, отдельно — спецконтингент, — рассказал руководитель ведомства.

Численность выверяли и через операторов мобильной связи, уточнил он. Росстат в настоящее время сводит воедино полученную информацию, цифры требуют серьезной проверки, приводит слова Малкова РИА Новости.

15 ноября 2021 года сообщалось, что в России завершилась Всероссийская перепись населения. Отмечается, что в ней приняли участие более 99 процентов человек от общей оценочной численности населения страны.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября. У россиян было несколько способов принять в ней участие.

Так, например, ответить на вопросы в МФЦ, в специальных переписных центрах, дома с помощью специалистов-переписчиков, также можно было самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг. При этом жители труднодоступных районов страны могли ответить на вопросы до 20 декабря.