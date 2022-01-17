Москвичей с температурой до 38 градусов будут принимать дежурные врачи в поликлинике без записи

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичи с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

В депздраве также заявили, что в поликлиниках столицы увеличилось количество дежурных врачей, которые ведут прием пациентов с 08:00 до 20:00 без выходных.

— Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения, — подчеркнули в департаменте.

Отмечается, что для пациентов с повышенной температурой тела и прочими симптомами ОРВИ предусмотрена специальная маршрутизация. Она позволяет развести поток пациентов с симптомами ОРВИ и тех, кто пришел в поликлинику в связи с другим заболеванием.

Кроме осмотра и консультации дежурного врача пациенты могут на месте пройти экспресс- и ПЦР-тест на COVID-19. Также по дополнительным показаниям врача есть возможность пройти вспомогательные исследования: ЭКГ, анализ крови и другие, говорится в сообщении.

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До этого, 14 января, сообщалось, что московские поликлиники перешли на усиленный режим работы из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».