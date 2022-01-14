Поликлиники Москвы перешли на усиленный режим работы из-за «омикрона»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские поликлиники перешли на усиленный режим работы из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом в пятницу, 13 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с приходом в Москву штамма «омикрон» ожидается увеличение случаев заболевания коронавирусом. Поэтому городские власти приняли решение перевести поликлиники города на усиленный режим.

В первую очередь было решено значительно расширить штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ.

— Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс- и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам также на месте будут проводить дополнительные обследования — например, взятие анализа крови, проведение ЭКГ и другие, — передает ее слова РИА Новости.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество выявленных случаев коронавируса за сутки в городе может достичь 15 января около семи тысяч.

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За сутки заболели COVID-19 еще 5712 человек. В больницу с этим диагнозом доставлены 744 пациента.

Количество смертельных случаев составило 69. К аппарату ИВЛ подключены 497 человек, уточнили в оперштабе.