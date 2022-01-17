«Чувствовала себя почти уничтоженной»: Бледанс рассказала о своем состоянии
Российская актриса Эвелина Бледанс рассказала о своем моральном состоянии. Она опубликовала короткий видеоролик в своем Instagram.
На видеозаписи артистка падает в снег и валяется в нем.
— Вчера вечером я чувствовала себя почти уничтоженной. Но со мной безусловная любовь! — пишет под видеороликом в Instagram Бледанс.
Подписчики актрисы не остались в стороне и поддержали телезвезду:
«Я с тобой!», «Вы невероятный человек. Здоровья и заряда Вам», «Вы справитесь — очаровательная Эвелина».
В ноябре 2021 года Бледанс рассказала, почему сообщила публике о расставании с супругом Александром Семиным спустя год после разрыва отношений. Она объяснила, что супруг устал от популярности звездной жены: люди узнавали его на улицах, подходили и постоянно просили передать привет Эвелине и их ребенку.
Актриса была замужем трижды. Первый муж — украинский режиссер Юрий Стыцковский, второй — израильский бизнесмен Дмитрий, а третий — российский режиссер Александр Семин, пара была вместе семь лет. У артистки двое детей: 27-летний Николай от второго брака и 11-летний Семен от третьего.