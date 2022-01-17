Путин подписал указ о праздновании 250-летия Большого театра

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предполагает подготовку проведения в 2022–2026 годах праздничных мероприятий по случаю 250-летия Большого театра. Об этом сообщили на сайте Кремля 17 января.

— В связи с исполняющимся в 2026 году 250-летием Государственного академического Большого театра России постановляю провести в 2022–2026 годах мероприятия, посвященные празднованию 250-летия, — указывается в документе.

Также в указе прописывается срок в шесть месяцев, в течение которых правительство РФ должно образовать организационный комитет по подготовке, проведению и обеспечению финансирования празднования юбилея театра.

В документе также упоминается поручение Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ организовать освещение мероприятий, связанных с 250-летием Большого театра. МИД РФ обязан по предоставлению Минкультуры обеспечить визами иностранных участников в связи с празднованием юбилея театра.

В декабре 2021 года глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2022 году будет проводиться Год культурного наследия народов России.