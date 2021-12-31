Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2022 году будет проводится Год культурного наследия народов России. Соответствующий приказ президента был опубликован в пятницу, 31 декабря, на портале правовой информации.

— В целях популяризации народного искусства, сохранения традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации, — говорится в указе.

Также, согласно указу, Путин постановил образовать организационный комитет, который должен будет утвердить план основных мероприятий в новом году.

До этого Владимир Путин обратился к россиянам в ежегодном новогоднем видеообращении. Президент поздравил россиян с Новым годом и заявил, что прошедший 2021 год объединил граждан страны и научил их бороться с трудностями. Он также выразил поддержку всем тем, у кого пандемия забрала близких. Россияне столкнулись с колоссальными вызовами, отметил президент, но они помогли сплотиться. Они учились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи «и смогли это сделать благодаря нашей солидарности».