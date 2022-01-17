Реставрация храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве завершилась

Фото: Сайт финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви

Завершились работы по реставрации храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве. Информация об этом появилась на сайте финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви.

— Завершены реставрационные работы в храме Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищево города Москвы. Работы финансировались в рамках программы предоставления субсидий из бюджета города Москвы с 2019 по 2021 год, — уточняется в сообщении.

Департамент культурного наследия Москвы принял все проведенные работы. Отреставрированный храм также является частью культурного наследия федерального значения — церковь Троицкая, 1644 год, добавили на сайте управления РПЦ.

13 января стало известно о завершении реставрации в рамках московской программы субсидий двух храмов в старинных русских усадьбах. Работы в обоих отреставрированных храмах были приняты комиссией городского департамента культурного наследия.

До этого сообщалось, что памятник Минину и Пожарскому демонтировали с постамента на Красной площади для реставрации. Оборудование павильона для реставрации исторического объекта было завершено в декабре 2021 года.