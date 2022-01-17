Ученые выяснили, от чего зависит потеря обоняния при коронавирусе

Фото: pexels.com / Chokniti Khongchum

Потеря заразившимся коронавирусом человеком обоняния связана с мутацией в генах, имеющих отношение к работе клеток обонятельного эпителия носа. Об этом сообщил научный журнал Nature Genetics.

В научном исследовании приняло участие 70 тысяч добровольцев, которые переболели коронавирусом в последние два года. 47 тысяч добровольцев жаловались на потерю вкуса и обоняния, что позволило ученым тщательно изучить процесс явления.

Оказалось, что всего одна мутация в генах UGT2A1 или UGT2A2 увеличивает шанс потери вкуса и запаха на 11 процентов. Оба генома расположены внутри 14-й хромосомы и связаны с работой носа человека.

— Широкомасштабное геномное исследование указывает, что вероятность потери обоняния при заражении COVID-19 в первую очередь связана с мутациями в той части генома, где расположены гены UGT2A1 и UGT2A2, — уточнили в Nature Genetics.

17 января стало известно о том, что компания Moderna может выпустить единую вакцину от гриппа и коронавируса не раньше осени 2023 года.

11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России.