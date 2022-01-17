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Moderna раскрыла сроки выпуска единой вакцины от гриппа и COVID-19

Иван Юминов

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Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
В мире
Moderna раскрыла сроки выпуска единой вакцины от гриппа и COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Компания Moderna может выпустить единую вакцину от гриппа и коронавируса не раньше осени 2023 года. Об этом заявил глава организации Стефан Бансель в понедельник, 17 января.

— Наилучший сценарий развития событий предполагает осень 2023 года, — рассказал предприниматель.

Вероятно, препарат будет одобрен для применения в ряде стран к этой дате, приводит слова Банселя РИА Новости.

11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат «бустирует» другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.

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