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Мастер раскрыла связь между маникюром и характером человека

Иван Юминов

Общество
Мастер раскрыла связь между маникюром и характером человека
Фото: Unsplash

Маникюр в настоящее время стал еще одним способом самовыражения наравне с одеждой и аксессуарами. Об этом заявила владелица салона красоты в Лондоне Эмили Эдвард-Перкс.

— В прошлом маникюр был скорее привилегией для женщин, а сейчас — обыденность. Поэтому девушки стараются показать себя с помощью необычных дизайнов, — рассказала специалист.

Так, например, французский маникюр предпочитают, как правило, перфекционисты или люди, которые занимают высокие должности на работе, считает она. Следующие модным трендам посетители делают подобный дизайн с использованием ярких цветов.

При этом экстраверты, как уточнила предприниматель, любят наносить на ногти яркие принты и узоры. Блестящие ногти ассоциируются у нее с любителями вечеринок, а форма ногтей «мягкий квадрат» — с сильными и уверенными в себе личностями.

Наиболее необычные люди, по ее мнению, просят сделать маникюр омбре. Однако ногти миндальной формы с однотонным покрытием являются самым популярным запросом, приводит слова Эдвард-Перкс The Sun.

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