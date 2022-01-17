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«Я лопухом ходил»: Александр Ильин — старший рассказал об измене жены

Василий Плиткин

Общество
«Я лопухом ходил»: Александр Ильин — старший рассказал об измене жены
Фото: Годунов, 2018 год

Новым героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1» стал 69-летний актер театра и кино Александр Ильин. Там он поведал историю о разводе со своей первой женой Светланой.

Оказалось, что актер до последнего не знал, что жена ему изменяет с коллегой по театру, и не понимал, почему к его персоне приковано столько внимания окружающих.

— В браке со Светой долгое время я лопухом ходил. Вдруг там что-то услышал, тут... Люди вокруг смотрели на меня подозрительно. Потом все это как-то раскрылось. Для меня это было дикостью, — поделился Александр.

Первая жена Александра Адольфовича была уверена, что муж убьет соперника, но не дошло даже до драки. Актер лишь лично высказал благодарность мужчине, отметив, что тот освободил его.

— Я зашел к нему в гримерку и сказал: «Спасибо, Боря, а то бы я так дальше жил и ничего не знал», — рассказал артист.

После развода Александр недолго был один. Почти сразу он встретил артистку Татьяну Максакову, с которой живет в счастливом браке до сих пор. У пары двое детей, Алексей и Александр, которые пошли по стопам родителей и связали свою жизнь с театром и кино.

Сам артист продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Скоро на экраны выйдет фильм Данилы Козловского «Карамора», где Александр Ильин снялся вместе со своим сыном Александром Ильиным — младшим.

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