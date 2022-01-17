Бербок приедет в Москву 17 января для переговоров с Лавровым

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Глава МИД Германии Анналена Бербок приедет в Москву, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Германии в Москве в понедельник, 17 января.

— Министр иностранных дел Бербок уже сегодня вечером прибывает в Москву. Она останется здесь до вечера вторника, — говорится в сообщении.

Помимо переговоров с Лавровым и посещения выставки Diversity United в Новой Третьяковке, Бербок возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Рабочая поездка в Москву станет для Бербок первым посещением России в качестве министра, отмечает ТАСС.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.