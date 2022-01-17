«Гобелен и шелк»: Хромченко рассказала о самой модной одежде сезона

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вещи из бархата — новый хит сезона. Об этом в передаче Первого канала «Модный приговор» сообщила стилист Эвелина Хромченко.

По ее словам, одежда из такого благородного материала никогда не выйдет из моды. Сейчас стоит обратить внимание на ретростиль — вещи, вдохновленные прошлыми годами будут смотреться стильно.

Также в моде дизайнерская одежда и короткие бархатные платья: знающая публика всегда отметит эти атрибуты гардероба. Писк сезона — платья цвета фуксии, однако они быстро перестанут цениться у публики.

Хромченко во время «Модного приговора» не забыла упомянуть и аксессуары из бархата: сумочки, обувь, пояса и украшения. Ценятся сейчас и другие материалы: парча, жаккард, гобелен и шелк.

12 января москвичам рассказали о самой модной одежде 60-х годов прошлого века. Следящие за трендами горожане в прошлом столетии носили изделия из синтетического меха: синтетика в те времена ценилась выше натуральных материалов. Москвички обожали дубленки и шубы из искусственного меха, а на голове носили объемные головные уборы: они отлично сохраняли форму их причесок.