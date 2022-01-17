«Этот ПЦР приговор»: жена Дмитрия Диброва заболела «омикроном»

Фото: Instagram / Полина Диброва

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала о том, что заболела новым штаммом коронавируса «омикрон».

По ее словам, все началось с першения в горле. Затем к симптому прибавились сильные головные боли. Сначала Диброва не подумала, что могла заболеть коронавирусом и решила справиться с недомоганием своими силами. Она стала полоскать горло смесью из соды, соли и йода. Однако после она все же решила сделать ПЦР-тест, который оказался положительным.

— Этот ПЦР приговор. С одной стороны — объяснение всему что творится в организме, с другой — обреченное двухнедельное карантинное существование, — написала она у себя в Instagram.

Подписчики тут решили поддержать жену известного телеведущего.

«Выздоравливай, дорогая»; «Полина, держись. Победим эту гадость»; «Скорейшего выздоровления, дорогая!», — откликнулись на публикацию подписчики.

В апреле Дмитрий Дибров признался, что с легкостью готов отпустить молодую жену на встречу с другими мужчинами, поскольку не сомневается в ее верности. Он отметил, что также не дает супруге поводов для ревности. По его словам, он все время посвящает работе: занимается написанием книг и снимается в телевизионных передачах.

Супруга Диброва Полина младше него на 30 лет. Их браку уже 12 лет, за это время в семье родились три сына: Александр, Федор и Илья.