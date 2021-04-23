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Дибров объяснил, почему не ревнует молодую жену
Фото: instagram.com/polinadibrova

Дибров объяснил, почему не ревнует молодую жену

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что с легкостью готов отпустить молодую жену на встречу с другими мужчинами, поскольку не сомневается в ее верности.

— Не сомневаюсь, что она где-то может посидеть и с интересом провести вечер за бокалом шампанского, но вернется-то она все равно сюда. Слушай, но такого, как я, нет, — рассказал 61-летний Дибров Ирине Безруковой в YouTube-шоу «Начало».

Он отметил, что также не дает поводов супруге для ревности. По его словам, он все время посвящает работе: занимается написанием книг и снимается в телевизионных передачах. Дибров подчеркнул, что в его отношении к жене есть нечто отеческое, вероятно, из-за солидной разницы в возрасте. В связи с этим ведущий с радостью окружает Полину заботой и не готов представить другую женщину рядом.

Напомним, супруга Диброва Полина младше него на 30 лет. Их браку уже 12 лет, за это время в семье родились три сына: Александр, Федор и Илья.

Ранее Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии.

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Дмитрий Дибровревностьжена
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