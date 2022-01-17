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МИД России назвал предложения по безопасности призывом «включить голову»

Иван Юминов

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МИД России назвал предложения по безопасности призывом «включить голову»
Фото: МИД РФ

Предложения по гарантиям безопасности являются призывом «включить голову» к НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в понедельник, 17 января.

— Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты, — рассказал дипломат.

Москва приглашает партнеров взглянуть на ситуацию в области безопасности рационально, подчеркнул он. Если попросить респондентов в Западной Европе прокомментировать российские предложения, то граждане с «неотравленным западной демагогией» мировоззрением их поддержали бы, приводит слова Грушко «Коммерсантъ».

13 января постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия разочарована реакцией Запада на предложения о гарантиях безопасности. Страны ОБСЕ, по его словам, по-своему интерпретировали закрепленный в документах принцип неделимости безопасности. При этом он уточнил, что делегации удалось донести позицию по данным вопросам.

Россия сделала особый акцент в ходе консультаций на площадке ОБСЕ в Вене на поведении США и НАТО, подчеркнул постпред. Москва не ставит ультиматум, а предлагает разобраться в возникших проблемах, заключил дипломат.

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