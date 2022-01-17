Грушко отверг обвинения о попытках России восстановить зоны влияния

Фото: МИД РФ

Россия не пытается восстановить зоны влияния в мире с помощью гарантий безопасности. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в понедельник, 17 января.

— Любому, даже непосвященному человеку, думаю, понятно, что проект расширения НАТО связан с двумя геополитическими задачами. Первая — как раз установление зоны влияния и ее расширение, — рассказал дипломат.

Второй, по его словам, является поиск противника. Для оправдания этого Москве приписывают намерения восстановить зоны влияния, подчеркнул он.

Так, представители НАТО и ЕС регулярно делают заявления о том, в какие регионы Россию, а теперь и Китай «нельзя пускать», приводит слова Грушко «Коммерсантъ».

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.