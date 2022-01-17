Эксперты предложили начислять дополнительные баллы на ЕГЭ за позитивный контент в интернете

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В российском сегменте интернета наблюдается дефицит позитивного и полезного контента. Чтобы это исправить, эксперты Лиги безопасного интернета предложили поощрять школьников за публикацию подобного контента. Об этом рассказала член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, поощряться будет контент, который носит культурную или образовательную ценность.

— Мы с коллегами-экспертами обсуждали такие варианты, как дополнительные баллы при ЕГЭ, — рассказала Мизулина.

Как добавил директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин, в настоящее время в российском интернете мало позитивного и полезного контента для детей.

В свою очередь руководитель Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов идею экспертов поддержал, но отметил сложность в плане награждения за контент дополнительными баллами на ЕГЭ.

— Боюсь, что мы в нормативную базу никаким образом это не сможем уложить, — передает его слова ТАСС.

До этого стало известно, что средний проходной балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджетное обучение в российских вузах снизился впервые за десять лет.