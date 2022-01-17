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Уайлд и Надыршина вошли в состав сборной России по сноуборду на Олимпиаду

Иван Юминов

Спорт
Уайлд и Надыршина вошли в состав сборной России по сноуборду на Олимпиаду
Фото: Instagram / vicwild

Вик Уайлд и София Надыршина вошли в состав сборной России по сноуборду на Олимпийские игры. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации сноуборда России в понедельник, 17 января.

— В параллельных дисциплинах у мужчин выступят Виктор Уайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев и Андрей Соболев. У женщин — Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова, — говорится в сообщении.

Олимпийские соревнования по сноуборду пройдут с 5 по 15 февраля, отмечает РИА Новости.

17 января президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной России, которая будет представлять страну на предстоящей Олимпиаде в Пекине. По его словам, в состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, а также Максим Цветков.

Запасными в мужской сетке соревнований оказались Александр Поварницын и Антон Бабиков. В составе женской сборной в Пекин отправятся Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасными среди женщин стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

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