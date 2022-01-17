Мужчина в Красноярске заснул на рельсах и не заметил проезжающий над ним поезд

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пьяный мужчина уснул на железнодорожных путях под Красноярском и проспал проезжающий над ним поезд. Информация об этом появилась на официальном сайте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По словам самого пострадавшего, он отправился на вокзал встречать друга. Употребив алкоголь перед выходом, мужчина заснул прямо на рельсах. Поезд не успел остановиться и наехал на спящего, однако мужчина не умер.

Видео: МВД РФ по СФО

Сотрудники железнодорожной службы забрали пострадавшего в вагон: температура ночью под Красноярском достигает минус 18 градусов — мужчина мог умереть от переохлаждения, уточняется на сайте МВД.

16 ноября 2021 года электричка насмерть сбила женщину на станции Электрозаводская в Москве. Травмы также получил мужчина 1992 года рождения, его доставили в больницу.

Уточняется, что двоих человек сбил электропоезд Черусти — Москва. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи, выясняются обстоятельства гибели женщины.