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Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса.

— Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится в документе.

В частности, к противопоказаниям для вакцинации от COVID-19 относятся гиперчувствительность к компонентам, аллергия и осложнения после прививок. Кроме того, список дополнен пунктами об острых инфекционных и вирусных заболеваниях.

При вакцинации «КовиВаком», «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н» противопоказанием является наличие злокачественных образований. При этом вакцинация «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н», «КовиВаком», «Спутником М» и «Спутником Лайт» противопоказана при беременности и грудном вскармливании, отмечается на портале правовой информации.

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Ранее Совет Государственной думы РФ единогласным решением снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест.

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