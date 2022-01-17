Госдума приняла решение о снятии с рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Совет Государственной думы РФ единогласным решением снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

— Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах, — написал он в своем Telegram-канале.

2 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Согласно первому документу, россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода, справки о перенесенной болезни или при наличии медотвода.

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второй законопроект, предлагающий введение QR-кодов на транспорте, рассматривать не будут. Тогда же Дмитрий Песков подчеркнул, что этот документ в нынешнем виде не дает гарантий отсутствия негативных последствий распространения коронавируса.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 14 января, сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах было решено отложить во втором чтении.