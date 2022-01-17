Сильный снегопад накроет Москву утром 18 января Москву

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москву в утренний час пик 18 января накроет сильный снегопад. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— К середине ночи Москва окажется в самом центре циклонической «воронки», из-за чего осадки станут усиливаться. Пик интенсивности снегопадов прогнозируется в период с шести до девяти утра, когда видимость в зарядах ухудшится до одного километра и менее, снежный покров подрастет на пять сантиметров, на дорогах заносы. Ветер в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду. Общее количество осадков с 00:00 до 15:00 18 января может составить от 8 до 13 миллиметров, — уточнил сотрудник центра погоды «Фобос».

Осадки прекратятся только к вечеру, однако из-за сильного ветра начнется резкое похолодание, написал Тишковец в своем Instagram.

17 января «желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе. Помимо образований льда, для москвичей и жителей области представляют опасность порывистый ветер со скоростью 15–17 метров в секунду, а местами — метель. Предупреждение действует до 15:00 18 января.