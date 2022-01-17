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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе

Василий Плиткин

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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе
Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

Из-за гололедицы Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня 19 января.

— Желтый — погода потенциально опасна, — отмечается на сайте Гидрометцентра.

Также для москвичей и жителей области представляют опасность порывистый ветер со скоростью 15–17 метров в секунду, а местами — метель. Предупреждение действует до 15:00 18 января.

До этого Гидрометцентр сообщал, что столичный регион останется под влиянием быстро перемещающихся северных циклонов, но похолодает только в Крещение. После снова станет теплее.

Ранее синоптики предупредили москвичей о том, что температура воздуха в городе снизится 17 января до минус трех градусов. Также в столице ожидаются осадки в виде снега, метель.

Столичных водителей предупредили о неблагоприятных для дорожной безопасности погодных условиях 17 января. В дептрансе напомнили, что в понедельник и вторник в городе прогнозируются осадки в виде снега, метель и гололедица.

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