Москвичей предупредили о метели в ближайшие часы в городе

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Температура воздуха в Москве снизится 17 января до минус трех градусов. Также в городе ожидаются осадки в виде снега и метель. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в понедельник, 17 января.

При этом синоптики не исключили, что скорость ветра усилится до 14 метров в секунду.

— Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйтсва Москвы

Также в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра из-за потенциально опасной погоды. Период предупреждения — до 21:00 18 января.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально повышенная для текущего месяца температура воздуха ожидается в городе 17 января. Однако на следующий день прогнозируются осадки в виде снега, усиление порывов ветра, метель и гололедица. Он отметил, что в понедельник уровень атмосферного давления понизится до 725 миллиметров ртутного столба. Такое явление связано с приближением глубокого циклона.