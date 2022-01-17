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Столичных автомобилистов предупредили о непогоде в понедельник

Виктория Сикерина

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Столичных автомобилистов предупредили о непогоде в понедельник
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московских автомобилистов предупредили о неблагоприятных для дорожной безопасности погодных условиях 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что в понедельник и вторник в городе прогнозируются осадки в виде снега, метель и гололедица.

— Будьте внимательны и аккуратны на дорогах. Во время движения соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра из-за потенциально опасной погоды. Период предупреждения — до 21:00 18 января.

Также специалисты московского жилищно-коммунального хозяйства приступили к очистке дорог, тротуаров и дворов города от снега. Помимо этого, коммунальщики начали обрабатывать территории противогололедными составами. Водителей попросили быть внимательными на дорогах и не препятствовать проезду колонн техники.

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