Селин Дион стремительно теряет вес и страдает от сильных судорог

Фото: Instagram / celinedion

Поклонники обеспокоены состоянием певицы Селин Дион. Она стремительно теряет вес, ее также беспокоят сильные судороги.

При росте в 170 сантиметров вес певицы опустился до 43 килограмм. Впервые о проблемах со здоровьем известная певица рассказала еще в октябре 2021 года. Тогда ей пришлось отменить все свои концерты вплоть до апреля. Она пообещала, что деньги за билеты будут возвращены. Однако концерты в мае Дион пока еще не отменила.

— Я очень надеялась, что к настоящему времени со мной все будет хорошо, однако, похоже, мне предстоит набраться еще терпения и придерживаться режима, предписанного моими врачами, — рассказала певице в своем Twitter.

Точный диагноз Селин Дион неизвестен, но она находится под постоянным присмотром ее медицинской бригады, которая оценивает ее нынешнее состояние, передает Daily Mail.

До этого сообщалось, что Дион снимется в романтической драме Text for You, которая должна выйти в 2022 году. В фильме расскажут историю девушки, у которой трагически погибает муж. Чтобы справиться с горем, она начинает слать сообщения на его номер мобильного телефона. Оказывается, что теперь этот номер принадлежит человеку на другом конце города, который также потерял возлюбленную.