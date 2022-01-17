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Двух человек в Москве задержали за избиение уснувшего в подъезде мужчины

Георгий Соланович

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Двух человек в Москве задержали за избиение уснувшего в подъезде мужчины
Фото: moscow-live

Двух человек задержали за избиение мужчины, уснувшего в подъезде жилого дома в Басманном районе Москвы. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы главного управления МВД России по городу Екатерина Гузь.

Она уточнила, что в ходе инцидента 38-летний мужчина также решился куртки.

— Злоумышленники в подъезде одного из домов в центре Москвы напали на спящего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и с особой жестокостью нанесли ему тяжкие телесные повреждения. После чего похитили принадлежащую потерпевшему куртку и скрылись. Гражданин в бессознательном состоянии нарядом скорой медицинской помощи был госпитализирован в лечебное учреждение. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, — говорится на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Видео: Официальный сайт ГУ МВД России по Москве

Сотрудники правоохранительных органов в ходе розыска задержали двух подозреваемых: 34-летнего жителя Подмосковья и 29-летнего иностранца. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по 162-й статье УК РФ «Разбой». Оба злоумышленника сейчас находятся под стражей.

15 января Тверской районный суд Москвы отправил под арест до 14 марта восьмого предполагаемого участника хакерской группировки RЕvil.

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