Суд в столице арестовал восьмого участника хакерской группы REvil

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Тверской районный суд Москвы отправил под арест до 14 март восьмого предполагаемого участника хакерской группировки RЕvil. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-служба суда.

— Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пузыревского Д. Д., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, — уточнили в пресс-службе.

Ранее суд арестовал еще нескольких предполагаемых участников группировки.

Члены группировки подозреваются в неправомерном обороте средствами платежей, совершенном группой лиц.

Хакерская группировка REvil

В ноябре 2021 года в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.

14 января ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ.