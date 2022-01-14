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ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 14 января.

— ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества. Установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, — говорится в сообщении.

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В результате у 14 членов группы изъяли 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 премиум-автомобилей. Правоохранители по итогам операции проинформировали об этом представителей компетентных органов США.

Основанием для проведения мероприятий, как уточнили в ФСБ, послужило обращение со стороны США. Они сообщили о лидере REvil и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных технологических компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения. Задержанным членам предъявили обвинения по статье УК «Неправомерный оборот средств платежей», отмечается на сайте ФСБ.

В ноябре 2021 года в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.