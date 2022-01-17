Крокодил напал на гида Джигана и Самойловой

Фото: instagram/samoylovaoxana

Рэпер Джиган и его супруга, модель Оксана Самойлова, стали свидетелями нападения крокодила на их гида. Модель в своем Instagram поделилась подробностями инцидента.

Джиган с женой и детьми отправились в Колумбию, где решили развлечь себя и понаблюдать за тем, как гид кормит водного хищника. Однако вместо приятного времяпрепровождения члены семьи чуть не стали свидетелями трагедии.

— Мы просто в таком шоке. Мы думали, что сейчас приедем и там будут такие крокодильчики, а тут — просто убийца, монстр. Чуть не съел проводника нашего по-настоящему, — поделилась впечатлениями Самойлова в Instagram.

Видео: Instagram Самойловой

После произошедшего семья решила не уходить. Гид еще раз попытался накормить голодного хищника. Все это происходило на глазах у младшего ребенка звездной пары.

27 декабря дочь Джигана доставили в больницу с пневмонией. У Леи было зафиксировано воспаление легких в последней стадии. При этом в медицинском учреждении у Леи не обнаружили поражений в легких на КТ. Самойлова призналась, что не стала заранее рассказывать Джигану о проблемах со здоровьем их дочери.