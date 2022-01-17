Священник рассказал, могут ли крещенские купания «смыть грехи»

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В ночь на 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. Настоятель храма Всемилостивого Спаса в столичном Митине Григорий Геронимус рассказал, может ли купание в ледяной проруби на Крещение «смыть» с человека все грехи.

По его словам, поверье о том, что купание в проруби на Крещение способно избавить человека от грехов, не относится к христианскому учению — это всего лишь поверье.

— Церковное учение состоит в том, что грехи могут быть отпущены в таинстве исповеди. Никакое погружение в прорубь или какие-то подобные действия от грехов нас никак не очищают, не освобождают, — рассказал он.

Священник также подчеркнул, что не стоит окунаться в прорубь, заранее не подумав о своем здоровье и иммунитете. Отец Григорий отметил, что купание в проруби вовсе не является чем-то обязательным.

— Можно сделать какое-то доброе дело, кому-то помочь, кого-то поддержать, с кем-то помириться, если поссорились. Это будет по-христиански, — передает его слова Пятый канал.

17 января в МЧС рассказали о мерах безопасности в ходе крещенских купаний в России. Отмечается, что более 13 тысяч спасателей обеспечат безопасность во время купаний.