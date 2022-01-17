Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Священник рассказал, могут ли крещенские купания «смыть грехи»

Евгений Белоусов

Общество
Священник рассказал, могут ли крещенские купания «смыть грехи»
Фото: АГН Москва

В ночь на 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. Настоятель храма Всемилостивого Спаса в столичном Митине Григорий Геронимус рассказал, может ли купание в ледяной проруби на Крещение «смыть» с человека все грехи.

По его словам, поверье о том, что купание в проруби на Крещение способно избавить человека от грехов, не относится к христианскому учению — это всего лишь поверье.

— Церковное учение состоит в том, что грехи могут быть отпущены в таинстве исповеди. Никакое погружение в прорубь или какие-то подобные действия от грехов нас никак не очищают, не освобождают, — рассказал он.

Священник также подчеркнул, что не стоит окунаться в прорубь, заранее не подумав о своем здоровье и иммунитете. Отец Григорий отметил, что купание в проруби вовсе не является чем-то обязательным.

— Можно сделать какое-то доброе дело, кому-то помочь, кого-то поддержать, с кем-то помириться, если поссорились. Это будет по-христиански, — передает его слова Пятый канал.

17 января в МЧС рассказали о мерах безопасности в ходе крещенских купаний в России. Отмечается, что более 13 тысяч спасателей обеспечат безопасность во время купаний.

Читайте также:
Русская православная церковь (РПЦ) Крещение купание
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Все мнения
О проекте