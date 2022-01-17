«Я очень устала»: певица Maruv сообщила о перерыве в карьере

Фото: Youtube / Телеканал СТБ

Украинская певица Анна Корсун, известная аудитории под творческим псевдонимом Maruv, покинет сцену на неопределенный срок по состоянию здоровья. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

— Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей (творческой — прим. «ВМ») деятельности, — уточнила она в социальной сети.

8 марта Maruv планирует выпустить свой новый альбом. Фанаты думают, что прекратить петь Корсун планирует не на длительный промежуток времени.

16 ноября 2021 года исполнительница презентовала новый откровенный клип. Звезда предстала в клипе в черном боди с глубоким декольте, чулках и туфлях на высоком каблуке. Вместе с ней танцевальные движения в стиле стрип-пластики выполняли еще пять девушек. На одной из них было только нижнее белье.

За два часа видео набрало более 36 тысяч просмотров. Многих пользователей восхитила работа певицы, они сделали множество комплиментов относительно ее фигуры и образа.