«Хорошенькие»: Юлианна Караулова показала редкое фото с подросшим сыном

Фото: youtube.com/Super

Певица Юлианна Караулова показала подросшего сына. После новогодних корпоративов она отдыхает всей семьей в Куршевеле. Артистка порадовала фанатов новым снимком, на котором обнимает малыша на фоне французских Альп.

— На этой Земле у меня своя Вселенная, — подписала звезда кадр в Instagram.

Многие фолловеры пришли в восторг от трогательного фото.

«Атмосфера зашкаливает, такие домашние»; «Это самая дорогая Вселенная»; «Хорошенькие», — умилились поклонники.

Напомним, Юлианна Караулова родила первенца от мужа, саунд-продюсера Андрея Черного 29 мая 2021 года. Мальчика назвали Александром.

Караулова показала фигуру через полтора месяца после родов. Певица Юлианна Караулова похвасталась плоским животом через полтора месяца после родов. Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.