Детей в Швеции запугали видеороликами о войне с Россией

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Дети в Швеции стали часто обращаться к специалистам с жалобами на страх перед войной с Россией.

Причиной стали видеоролики в TikTok с сообщениями о якобы российском вторжении. В социальной сети опубликованы ролики с призывами запасаться едой и теплой одеждой, видео подписано фразами: «вот планы России после вторжения», «грядет война» и «Россия будет бомбить Швецию».

По словам соцработника Марие Ангселль, шведские дети встревожены после соответствующего контента в TikTok. При этом отмечается, что алгоритмы соцсети предлагают пользователю видео именно той тематики, по которой он много раз смотрел ранее, передает газета Dagens Nyheter.

TikTok оштрафовали в России на четыре миллиона рублей. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть. Компания признана виновной в неудалении запрещенного контента и ссылок.